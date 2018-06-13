Власти Подмосковья рассказали о благоустройстве нежилых зданий

Порядка 20 тысяч нежилых объектов на территории Подмосковья привели в порядок за пять лет по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области, сообщила руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева. Ее слова приводятся на сайте регионального правительства в среду, 13 июня.

«С 2013 года работа по приведению в надлежащее состояние нежилых зданий и сооружений ведется практически ежедневно, не прекращаясь ни на миг», — сказала Витушева.

Она подчеркнула, что специалисты добивались устранения нарушений в содержании стен строений: загрязнений, окраски и т.д. Кроме того, приводились в порядок лестницы и пандусы, объекты освещения. В зимнее время инспекторы также следили за уборкой снега и наледи с кровель и прилегающей территории.

«Фасады зданий играют немалую роль в формировании облика населенного пункта. Вопрос поддержания в надлежащем состоянии фасадов зданий находится в Госадмтехнадзоре на постоянном контроле», — заключила руководитель ведомства.