Власти Подмосковья раскрыли план по капремонту на 2018 год

2,8 тысячи зданий вошли в программу капитального ремонта многоквартирных домов на территории Подмосковья в текущем году, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 18 мая.

Он добавил, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева не менее 25 процентов домов пройдут комплексный капитальный ремонт, в рамках которого осуществляется ремонт по нескольким системам одновременно.

Также Хромушин добавил, что в текущем году запланировано заменить порядка 1,8 тысячи единиц лифтового оборудования в 591 доме.

4 мая заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов проинформировал, что за последние четыре года в многоквартирных домах были заменены более семи тысяч лифтов.

В июне прошлого года главный государственный жилищный инспектор региона Вадим Соков сообщил, что большая часть многоквартирных домов Подмосковья вошла в региональную программу капитального ремонта.