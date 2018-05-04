Власти Подмосковья отчитались о программе по замене лифтов

Более семи тысяч лифтов в многоквартирных жилых домах Подмосковья заменили на новые за последние четыре года, проинформировал заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в пятницу, 4 мая.

«Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов Московской области — самая масштабная в России, всего в нее включено 44 757 МКД. С 2014-го уже отремонтировано 9 104 МКД. В 2018 году планируется отремонтировать еще не менее 2 600 домов, в том числе заменить более 1 800 лифтов», — подчеркнул Дмитрий Пестов.

Он также добавил, что Мособласть одной из первых в стране перешла на приемку лифтов по новому федеральному регламенту. Теперь в приемке и вводе нового лифтового оборудования в эксплуатацию обязательно участвуют представители Ростехнадзора, которые проверяют надежность оборудования, качество проведенных ремонтных работ. Это позволяет повысить безопасность дальнейшей эксплуатации лифтов, пояснил он.

В июне прошлого года главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков сообщил, что большая часть многоквартирных домов Подмосковья вошла в региональную программу капитального ремонта.