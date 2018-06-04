Власти Подмосковья анонсировали завершение программы капремонта подъездов

Программу капитального ремонта подъездов многоквартирных домов запланировано полностью завершить в 2019 году, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в понедельник, 4 июня.

«У нас 150 тысяч подъездов в Московской области. 80 тысяч на начало 2016 года требовали ремонта», — сказал Хромушин, уточнив, что за следующий два года было отремонтировано 38 тысяч подъездов.

9 апреля сообщалось, что с начала года в Подмосковье привели в порядок более 1,5 тысяч подъездов. Всего в 2018 году планируют отремонтировать 30 тысяч подъездов. Помимо этого управляющие компании должны завершить ремонт подъездов из программы 2017 года.

Работы в рамках программы «Мой подъезд» в 2018 году расширили. В зависимости от состояния дома и желания жителей в подъезде можно заменить окна и напольную плитку, пандусы, подъездные двери. Кроме того, по поручению губернатора в подъездах появятся камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».