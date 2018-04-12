Лидером по числу многоквартирных домов оказалось Подмосковье

Самое большое число многоквартирных домов в России построено в Московской области. Об этом сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Владимир Мельник во время заседания круглого стола в Мособлдуме, передает РИАМО.

«Московская область является вторым по количеству жителей регионом в Российской Федерации, занимает первое место по количеству многоквартирных домов. Также у нас больше всего ресурсоснабжающих организаций, теплоснабжающих», — сообщил он.

По словам Мельника, в настоящее время в Московской области действуют 944 управляющие компании.

С начала года в Подмосковье отремонтировали более 1,5 тысяч подъездов, работы велись в рамках губернаторской программы «Мой подъезд».

Всего в 2018 году планируют отремонтировать 30 тысяч подъездов. Помимо этого управляющие компании должны завершить ремонт подъездов из программы 2017 года. Основной объем работ запланирован на второе полугодие.

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