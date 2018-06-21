Американца с вытатуированным на лице пистолетом арестовали за хранение оружия

Американца с татуировкой пистолета на лице арестовали за нелегальное хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщил местный новостной портал WLOS News.

Инцидент произошел в городе Гринвилл, штат Южная Каролина. Майкл Вайнс (Michael Vines) попал в аварию и попытался вышвырнуть полностью заряженный пистолет 38-го калибра, когда к нему подошел офицер полиции. Сообщается, что мужчине было запрещено держать у себя оружие.

Его обвинили в езде с правами, у которых истек срок действия, превышении скорости и незаконном ношении оружия. Пистолет изъяли и прикрепили к доказательствам дела.

В мае сообщалось об аресте итальянского наркодилера в футболке с надписью Pusher («наркодилер»). Карабинеры обратили внимание на его беспокойное поведение и резкий запах гашиша из его автомобиля. В итоге они обнаружили в багажнике мужчины 350 граммов марихуаны и 130 граммов гашиша, расфасованных в 19 маленьких пакетов.

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