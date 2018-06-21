Из жизни
 
Последние новости
Встреча Путина и Трампа напрягла Лондон
Сечин объяснил рост цен на бензин
В недрах Земли обнаружили странную воду
Кикабидзе отказался благодарить Советский Союз за свою жизнь
Меган Маркл пренебрегла традициями ради платья
Появились подробности о сгоревшем заживо виновнике ДТП на Кутузовском
Хозяин квартиры заманил туристов фейковыми фотографиями
Боксер и кикбоксер объединились в драке против 50-летнего прохожего
В Москве появился новый способ подключения к Wi-Fi  
Новости партнеров

Американца с вытатуированным на лице пистолетом арестовали за хранение оружия

Перейти в «Мою Ленту»
Майкл Вайнс

Американца с татуировкой пистолета на лице арестовали за нелегальное хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщил местный новостной портал WLOS News.

Инцидент произошел в городе Гринвилл, штат Южная Каролина. Майкл Вайнс (Michael Vines) попал в аварию и попытался вышвырнуть полностью заряженный пистолет 38-го калибра, когда к нему подошел офицер полиции. Сообщается, что мужчине было запрещено держать у себя оружие.

Его обвинили в езде с правами, у которых истек срок действия, превышении скорости и незаконном ношении оружия. Пистолет изъяли и прикрепили к доказательствам дела.

В мае сообщалось об аресте итальянского наркодилера в футболке с надписью Pusher («наркодилер»). Карабинеры обратили внимание на его беспокойное поведение и резкий запах гашиша из его автомобиля. В итоге они обнаружили в багажнике мужчины 350 граммов марихуаны и 130 граммов гашиша, расфасованных в 19 маленьких пакетов.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Man with a tattoo of a gun on his face now charged with illegally possessing a gun
Итальянского наркодилера вычислили по футболке с надписью «наркодилер»
Юноша с татуировкой «я вор и идиот» оказался вором
Британка набила на лбу слово «веган» и попала под шквал критики
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0220 июня

Концы в воду

После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
08:44Сегодня

Миллиардер вытравливал жену из дома жуткой вонью

06:28Сегодня

Канадка потратила тысячи долларов на губы Анджелины Джоли и гигантскую грудь

08:26Сегодня

Австралийка забеременеет от мертвого партнера

Из жизни00:07 9 июня

В горло не лезет

Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
18:1520 июня

Университет мотивировал студентов нацистской цитатой

18:3020 июня

Названы самые красивые спутницы футболистов на ЧМ

15:3720 июня

Ожесточенный бой акулы-молота с тарпоном попал на видео

Из жизни00:0318 июня

«Все спрашивают, не агент ли я КГБ»

История россиянки, переехавшей во Францию
20:0720 июня

Фитнес-блогера распекли за рекламу опасных таблеток для похудения

17:1720 июня

Вомбат принял стиральную машину за нору и нырнул внутрь

11:3920 июня

Канадец попытался отбить пса у медведя и проиграл

Россия
«Дело шло к серьезному конфликту»
Эти вирусы могут убить россиян. Откуда они берутся
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
Выпускники российского вуза написали дипломы и узнали о закрытии факультета
Россиянам откажут в компенсации за уничтоженное жилье
«В конце маячит фигура Гитлера»
Россию захватят антихрист и цифровые фашисты. В это верят защитники храмов
В России определились с судьбой вейпов
Россиянка отказалась платить чиновнику за «крышу» и лишилась бизнеса
Все материалы
Мир
Черный цезарь
Он ненавидит беженцев и геев, но любит Россию. Мафия в ярости
Встреча Путина и Трампа напрягла Лондон
Стало известно о планах Трампа встретиться с Путиным
США захотели увидеть Россию в Афганистане
Мэй решит участь любителей фотографировать под женскими юбками
Славяне не нужны
Эту страну лишили названия. Скоро там останутся одни мусульмане
«Русский — это угроза»
Кто сделал Америку главным врагом России
Все материалы
Бывший СССР
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Украина решила декоммунизировать две области
Обстрелы полностью уничтожили населенный пункт в Донбассе
Украина придумала новый метод сдерживания «агрессии» России
Все цвета Киева
На украинский гей-парад пришли трансвеститы, депутаты и дипломаты. Было жарко
Азербайджан закупился военной техникой и приготовился к наступлению в Карабахе
Киев задумал нацелить американские комплексы Patriot на Россию
Все материалы
Экономика
Нам не надо
Россия отдает свои богатства Китаю. На очереди Северная Корея
Оценена способность Украины платить по долгам
Минздрав поддержал запрет пива в пластиковых бутылках
Болельщики выпили все пиво в барах
Европейские партнеры «Газпрома» испугались санкций против «Северного потока-2»
Объяснена дороговизна доллара для россиян
Названы главные выгодополучатели повышения НДС
Все материалы
Силовые структуры
В Москву прилетел главный киллер России
Он сколотил самую жестокую банду 2000-х. Ее жертвами стали 60 человек
Круто сваренный
Он угонял машины, воровал миллионы и убегал от сыщиков. Теперь ему шьют убийство
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Мажоры на Merсedes сгорели заживо после ДТП на Кутузовском
Педофил Рукосуев осужден за 69 эпизодов сексуального насилия над детьми
ФСБ рекомендовала сайентологу из Петербурга «передопрос с электровспоминателем»
Появилось видео из камеры пойманных на ЧМ-2018 карманников-иностранцев
Все материалы
Наука и техника
Грязь и слезы
Братские могилы и страшная правда на потерянных фронтовых снимках
Марс наш
Россияне полетели на Красную планету, но их сгубила водка: Surviving Mars
Дело техники
Европа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе
Симуляцию доброжелательности признали опасной
Найдена недостающая часть Вселенной
В США признали преимущество Су-57 над F-35
В США летчик наблюдал НЛО
Все материалы
Спорт
«В стране реально праздник!»
Черчесов делал команду, пока все его хоронили. Теперь он король
Овечкину вручили очередной трофей
Боксер и кикбоксер объединились в драке против 50-летнего прохожего
Российские чиновники приготовили кубок мира для Месси
Обнаружено предсказание успехов сборной России на чемпионате мира
Болельщики сборной Японии после матча убрали весь мусор со стадиона
Украинский комментатор посмеялся над «оргазмом» российских болельщиков
Все материалы
Культура
В одном флаконе
Няня-убийца, допросы КГБ и измены: что читать в июне
XXXTentacion«Я сгнию в своей могиле»
За что убили 20-летнего рэпера XXXTentacion
Ложбина и чужбина
Женская грудь как залог уюта
Предрекшему крах России Кикабидзе напомнили о его происхождении
Кикабидзе отказался благодарить Советский Союз за свою жизнь
Российский ведущий и музыкант умер в Колумбии
Известных футболистов превратили в исторических личностей
Все материалы
Интернет и СМИ
Уходят лучшие
Интернет под угрозой уничтожения. Первыми падут мемы
Зарубежные журналисты расхвалили Россию за дешевое пиво
Самая красивая российская болельщица оказалась порнозвездой
Ведущую обвинили в лицемерии из-за плача в прямом эфире
Прославившаяся на весь мир российская пенсионерка снялась для глянцевого журнала
Украинские пограничницы станцевали в нижнем белье и взорвали соцсети
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Все материалы
Ценности
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Дорого и фальшиво
Почему искусственные алмазы скоро заменят настоящие
Игра головой
Кусты, лапша и челка гопника: самые ужасные прически чемпионатов мира
Подсчитаны средние траты мужчин на помолвочные кольца
Меган Маркл пренебрегла традициями ради платья
Швейцарские часовщики сосчитают время до открытия юношеской Олимпиады
Цена на пластиковые пакеты для элиты упала в пять раз
Все материалы
Путешествия
Чудо из цемента
На фальшивых достопримечательностях зарабатывают миллионы. Как не попасться?
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
От Геленджика до Грозного
Где живут иностранные футболисты во время чемпионата мира
Названы самые жуткие туристические места
В самолетах завелись попрошайки
Стала известна участь храпящих пассажиров
Стоимость шенгенской визы изменится
Все материалы
Из жизни
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
В горло не лезет
Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
Американца с вытатуированным на лице пистолетом арестовали за хранение оружия
Канадка потратила тысячи долларов на губы Анджелины Джоли и гигантскую грудь
Австралийка забеременеет от мертвого партнера
«Все спрашивают, не агент ли я КГБ»
История россиянки, переехавшей во Францию
Названы самые красивые спутницы футболистов на ЧМ
Все материалы
Советские пикапы
Девять автомобилей из СССР, которые понравились бы американцам
Пятое колесо
Десять машин, в которых сложно найти запаску
Тест-драйв гигантского «Фольксвагена»
Выясняем, как двухлитровая «четверка» везет Volkswagen Teramont?
Клуб мертвых поэтов
В каких машинах погибли XXXTentacion, 2Pac и другие известные рэперы?
56-летний Ferrari продадут за три миллиарда рублей
Президент Туркменистана построил по своим чертежам внедорожник
Представлен седан Volvo S60 нового поколения
Все материалы
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Названы три города России с дорожающими квартирами
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Россия установила новый ипотечный рекорд
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Все материалы