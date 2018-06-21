Испанская журналистка обвинила поцеловавшего ее россиянина в домогательствах

Репортер испанского отделения Deutsche Welle Джульетта Теран обвинила российского болельщика в сексуальных домогательствах после того, как он поцеловал ее в прямом эфире. Видео инцидента опубликовано в Twitter. Руководство телекомпании вступилось за своего корреспондента и осудило фаната.

На кадрах видно, как в самом начале репортажа (на 14-й секунде) к журналистке подходит мужчина, целует ее в щеку со словами «Россия — чемпион!» и убегает.

Российские пользователи Twitter в комментариях к посту заявили, что не увидели в поведении болельщика ничего вызывающего. По их словам, действия мужчины можно расценивать как безобидную шутку.

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