В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС обнаружили древнюю мумию

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК) нашли в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС древнюю мумию. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель института.

«На могильнике Терезин только что произошло сенсационное открытие: расчищена и "снята крышка" с каменного ящика, в котором находится мумия, предварительно датированная первым веком до нашей эры. Прогнозы археологов очень оптимистичны — вероятнее всего, сохранились мягкие ткани, кожа и детали одежды», — отмечается в сообщении ИИМК.

Кроме сохранившейся мумии, археологи нашли предметы быта и различную утварь. Находку практически полностью расчистили и к работе приступили реставраторы экспедиции ИИМК.

Саяно-Шушенская ГЭС в Хакасии является первой в каскаде енисейских гидроэлектростанций и одной из крупнейших в мире. 17 августа 2009 года на электростанции произошла крупная авария. В результате разрушения крепления крышки турбины потоком воды был выброшен со своего места гидроагрегат номер 2. Вода затопила машинный зал станции. Погибли 75 человек из числа персонала ГЭС и сотрудников ремонтных организаций. Все 10 гидроагрегатов были повреждены. Работа электростанции была остановлена.

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