Украина смирилась с «Северным потоком-2»

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью изданию «Новое время» признал, что у Украины практически нет возможности остановить реализацию проекта «Северный поток-2».
«Это невероятно тяжелый бой, и у нас меньше шансов его выиграть, чем проиграть», — сказал топ-менеджер, отметив, что в компании принимают все возможные законные меры для того, чтобы этот проект все же не был реализован.
Витренко опасается, что в случае реализации «Северного потока-2» транзит через украинскую территорию будет сведен к нулю. «Если будут построены [и запущены] Nord Stream-2 и обе нитки "Турецкого потока", есть большая вероятность того, что сразу же транзит через Украину будет равняться нулю», — считает глава компании.
Российский проект «Северный поток-2» представляет собой две нитки газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Пропускная способность проекта — 55 миллиардов кубометров газа в год. Главный риск реализации проекта связан с потенциальными санкциями США: американские власти настаивают, что Европа не должна реализовывать «Северный поток-2».
Большинство стран, которых строительство затронет, уже согласились на строительство газопровода, окончательное решение пока не приняла только Дания. Запуск нового трубопровода запланирован на конец 2019 года.