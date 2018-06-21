Украинские пограничницы станцевали в нижнем белье и взорвали соцсети

Украинские пограничницы сняли на видео танец под песню корейского исполнителя Psy. На кадрах они танцуют в нижнем белье в помещении, напоминающем комнату в общежитии. Ролик опубликован в Facebook-аккаунте «Подслушано в Великих Мостах».

«Новое лицо границы, пограничницы после торжеств пошли в разгул. Надеемся, что наши пограничницы такого не делают. Это видео из Оршанца, но присмотритесь, ходят слухи, что девушки служили в Мостах», — сказано в пояснении к видео.

На момент написания заметки ролик перепостили почти две тысячи человек.

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