Россиян призвали отпускать с работы в сильную жару

Федеральная служба по труду и занятости призвала работодателей отпускать сотрудников домой пораньше, если температура на рабочем месте достигнет высоких отметок. Об этом говорится на сайте Роструда.

«Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градуса, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа», — указано в сообщении.

Для тех, чья работа связана с постоянной ходьбой, физическими нагрузками, переноской тяжестей, рабочий день должен быть сокращен и при более низкой температуре — от 26,5 до 27,5 градуса.

В Роструде подчеркнули, что работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда, в том числе и положенный температурный режим, чего можно достичь с помощью кондиционеров, предусмотрев места для отдыха, разрешив перерывы в работе и подготовив доступную чистую питьевую воду и аптечку.

По данным ведомства, в 2017 году в России зарегистрировано 2,6 тысячи несчастных случаев со смертельным исходом на рабочем месте, не связанных непосредственно с производством, — это на пять процентов больше, чем в 2016-м.

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