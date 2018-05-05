Роспотребнадзор посоветовал россиянам воздержаться от шашлыков и алкоголя в жару

В начале мая в ряде регионов России установилась аномально высокая температура, превышающая средние значения для данного времени года. Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Ведомство предупредило россиян, что жара отрицательно может сказаться на их здоровье, особенно это касается детей и пожилых людей. Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.

Роспотребнадзор призвал граждан соблюдать ряд правил, которые должны помочь от перегрева. Прежде всего россиянам посоветовали поменьше находится на улице, планировать поездки на транспорте в утреннее или вечернее время, а также максимально снизить физические нагрузки. Также ведомство рекомендовало проветривать помещения, пользоваться вентиляторами и кондиционерами и по возможности принять в течение дня прохладный душ.

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На улицу специалисты Роспотребнадзора посоветовали надевать легкую одежду из натуральных тканей свободного покроя, головные уборы и солнцезащитные очки. Россиян призвали отказаться от жирной пищи и мяса и уменьшить в рационе число копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания, заменив их фруктами и овощами. Ведомство предупредило об опасности обезвоживания и рекомендовало гражданам выпивать до полутора литров жидкости в сутки, отказавшись при этом от газировки, энергетиков и алкоголя.

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