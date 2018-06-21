Россиянин пройдет пешком от Иркутска до Владивостока ради новой жизни

Житель Иркутска с инвалидностью Ренат Сальманов пройдет пешком до Владивостока, чтобы похудеть и найти работу в другом городе, сообщает IrkutskMedia.

«Конечно, я буду пользоваться автостопом, так как с моими короткими ногами 4 тысячи километров не пройти и за год. Крупы и консервы у меня будут с собой», — рассказал 36-летний путешественник.

Иркутянин пояснил, что таким образом решил изменить свою жизнь: из-за проблем со здоровьем ему отказывают в устройстве на работу в родном городе. О своем путешествии мужчина будет рассказывать в Instagram.

В начале мая 29-летний путешественник Владислав Евглевский и его кот по кличке Сэм добрались из Мурманска до Владивостока. Хозяин и питомец за 57 дней преодолели свыше девяти тысяч километров. Во время путешествия у кота были отдельные комбинезон и палатка.

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