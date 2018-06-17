Похудевший на 30 килограммов британец поделился своим секретом

Британец Найджел Чаппел (Nigel Chappell) похудел на 31 килограмм за пять месяцев. Его историю рассказало издание The Mirror.

В начале января мужчина весил примерно 133 килограмма. Лишний вес делал его «несчастным», но и в клубы для похудения Найджел идти не хотел. Мужчина думал, что они нацелены только на женщин. «Однако оказалось, что я не единственный мужчина, и все меня очень поддерживали», — рассказал он.

Начать борьбу с лишним весом британец начал для того, чтобы подготовиться к предстоящей операции. Сейчас Найджел весит около 100 килограммов. Кроме того, он собрал собственную группу единомышленников, которые хотят похудеть.

«Теперь я понял, что просьбы о помощи — это не проявление слабости. Это делает тебя сильнее и помогает держаться в тонусе, а также дает чувство уверенности», — поделился он.

Помимо этого, Найджел считает секретом своего успеха физическую активность. «Могу честно сказать, что я чувствую себя другим человеком», — заключил мужчина.

В июне стало известно о новозеландце, который каждый день съедал огромные порции фастфуда в попытках покончить с собой, так как боялся рассказать семье о своей гомосексуальности. Позже мужчина все же раскрыл свой секрет близким, сбросил 100 килограммов и стал консультантом по похудению.

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