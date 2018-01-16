В России запретили смертельное средство для похудения

Роскомнадзор сообщил о блокировке интернет-магазина, в котором продавался смертельно опасный препарат под видом жиросжигателя для желающих сбросить вес. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Речь идет о препарате под названием DNP (ДНП, ДНФ, 2,4 Динитрофенол). По данным Роспотребнадзора, он угрожает жизни и здоровью покупателей. Роскомнадзор направил запрос регистратору доменных имен reg.ru с требованием лишить магазин сайта. На данный момент домен разделегирован, а доступ к ресурсу заблокирован.

Роспотребнадзор выяснил, что широко распространенный благодаря рекламе «жиросжигатель» не зарегистрирован в качестве спортивного питания, лекарства или пищевой добавки. Он содержит в себе красители, которые обычно применяются для пропитки дерева и тканей. Прием внутрь подобных препаратов может стать угрозой для жизни.

При применении DNP были зафиксированы расстройство пищеварительной системы, серьезное повышение температуры тела и повреждения кожи. Также сообщалось о смертельных случаях из-за отеков легких и мозга.

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