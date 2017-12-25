Определено местонахождение российской глухомани

Специалисты Роскомнадзора рассказали об итогах обследования 30 российских трасс федерального значения на предмет обеспеченности услугами мобильной связи операторов «большой четверки», сообщается на сайте ведомства в понедельник, 25 декабря.

«100-процентное покрытие услугами мобильной связи хотя бы одним из операторов обеспечивается на 16 автодорогах», — отмечается в тексте.

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Полностью отсутствует связь на участках трасс в Сибири и на Дальнем Востоке протяженностью более 400 километров. Хуже всего дела обстоят на автодорогах М-52 «Чуйский тракт», М-54 «Енисей» и М-56 «Лена». «Нет возможности подключить электричество, нет подъездных дорог к месту размещения оборудования в оптимальных точках близ трасс», — объяснили в Роскомнадзоре отсутствие там связи. В ведомстве добавили, что «отсутствие связи наблюдается в основном на участках с малым количеством абонентов и их низкой активностью».

Лучше всего дела с мобильной связью обстоят на трассах в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах.

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