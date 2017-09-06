Роскомнадзор оценил качество мобильной связи в Москве

Роскомнадзор совместно с филиалом ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа» измерил в Москве качество услуг связи, предоставляемых операторами «большой четверки» («Мегафон», «Вымпелком», МТС и Tele2). Результаты исследования в среду, 6 сентября, публикует «Коммерсантъ».

Качество голосовой связи специалисты оценивали по четырем показателям: доля неуспешных соединений, доля обрывов, средняя разборчивость речи и доля неразборчивых соединений. По этому критерию худшие показатели продемонстрировал «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Процент неудачных голосовых соединений у этого оператора составил 15,1. У «Мегафона», МТС и Tele2 эти значения достигли 0,7, 0,8 и 1,2 процента соответственно. Кроме того, у «Вымпелкома» оказалось наибольшее количество соединений с неразборчивой речью (4,3 процента). Лучший результат продемонстрировал Tele2 (0,1 процента).

Лидером по количеству доставленных СМС-сообщений стал «Вымпелком», этот показатель достиг 100 процентов. Антиредкорд в этой области установил МТС с 2,4 процента недоставленных посланий.

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Самая высокая скорость мобильного интернета зафиксирована у «Мегафона» — 13,1 мегабит в секунду. У «Вымпелкома», МТС и Tele2 этот показатель составил 5, 10,1 и 9,4 мегабит в секунду соответственно.

Ежегодное тестирование проводилось с 3 апреля по 21 июля. Комментируя предоставленную информацию, в «Вымпелкоме» назвали ее «категорически недостоверной». По словам представителя оператора Анны Айбашевой, собственные исследования компании демонстрируют, что такие показатели, как доля неуспешных попыток голосового соединения, доля соединений с низкой разборчивостью речи, средняя скорость передачи данных, «находятся в паритете с показателями других операторов, а в ряде случаев превышают их». В связи с этим «Вымпелком» намерен проверить достоверность данных Роскомнадзор а.

В «Мегафоне» также заявили, что к методике оценки качества связи есть замечания. В частности, «не было обеспечено измерение, максимально имитирующее действие абонента,— в режиме выбора телефоном сети 2G, 3G или 4G», отметили там.