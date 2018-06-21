Турция ввязалась в мировую торговую войну против США

Турция вводит ответные меры на установленные США импортные пошлины на сталь и алюминий. Ограничения вводятся с 21 июня. Об этом сообщил министр экономики республики Нихат Зейбекчи в эфире турецкого телеканала NTV.

По его словам, Турция экспортирует в США сталь на 1,18 миллиарда долларов. При этом импорт из этой страны составляет 1,3 миллиарда долларов.

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«Мы пытались решить эту проблему с ними на переговорах, но это не получилось. Они будут брать с нас дополнительные таможенные пошлины на 260 миллионов долларов. Мы тоже начали действовать и ввели дополнительные пошлины на 22 вида американских товаров на 300 миллионов долларов. С сегодняшнего дня они вступили в силу», — сказал Зейбекчи.

20 июня ЕС принял меры в ответ на американские пошлины. Под ответные пошлины попали товары из США на 2,8 миллиарда евро в год. Это не только продукция металлургии, но также сельскохозяйственные и другие товары. Ограничения будут введены в действие 22 июня.

Москва объявила торговую войну Вашингтону 19 июня. Минэкономразвития анонсировало введение собственных пошлин на поставки товаров из США.

В марте нынешнего года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия по 25 и 10 процентов соответственно.

Турция занимает восьмое место в мире по объему производства стали и шестое — по объему ее экспорта в США.

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