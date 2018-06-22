Российским дипломатам в Киеве напомнят о Борисе Немцове

Комиссия по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации (КГГА) согласилась назвать безымянный сквер у российского посольства в Киеве именем убитого российского политика Бориса Немцова. Об этом в пятницу, 22 июня, заявил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Сегодня на заседании комиссии были оглашены результаты общественных слушаний. Результаты почти 50 на 50: 357 голосов за и 354 против. Члены комиссии определились: 15 за и двое воздержались. Против не проголосовал никто», — сообщил он.

Согласно процедуре, теперь мэру города Виталию Кличко рекомендовано внести представление о наименовании сквера в честь Немцова в Киевский городской совет, который должен утвердить решение.

В мае имя Немцова получил сквер перед зданием российского посольства в Вильнюсе. Первоначально мэр города Ремигиюс Шимашюс предлагал назвать сквер именем российских демократов, однако изменил свое мнение после встреч с прибывшими в столицу Литвы «видными российскими оппозиционерами», а также получившими в стране политическое убежище гражданами РФ. Идею переименования поддержал и МИД Литвы.

В феврале площадь имени Немцова появилась в Вашингтоне. Состоящая из перекрестка площадь находится напротив главного входа в посольство России в Вашингтоне. Открытие специальной таблички с новым названием было приурочено к третьей годовщине со дня убийства политика.

Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве были задержаны, арестованы и осуждены бывший офицер батальона МВД «Север» Заур Дадаев, а также Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев и братья Анзор и Шагит Губашевы.

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