Литва назвала сквер у посольства России именем Немцова

Сквер перед зданием российского посольства в Вильнюсе назван именем убитого в Москве российского политика Бориса Немцова. Соответствующее решение в среду, 23 мая, принял городской совет Вильнюса, передает Delfi.

Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза в своем Twitter указал, что инициативу поддержали 32 члена горсовета, один выступил против, еще один воздержался. Решение вступит в силу 24 мая после подписи мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса.

Градоначальник предлагал назвать этот сквер именем российских демократов, однако изменил свое мнение после встреч с прибывшими в столицу Литвы «видными российскими оппозиционерами», а также получившими в стране политическое убежище гражданами РФ, отмечает Delfi. Мэр указал, что идею назвать сквер именем Немцова поддержал также МИД Литвы.

В феврале площадь имени Немцова появилась в Вашингтоне. Состоящая из перекрестка площадь находится напротив главного входа в посольство России в Вашингтоне. Открытие специальной таблички с новым названием было приурочено к третьей годовщине со дня убийства политика.

Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве были задержаны, арестованы и осуждены бывший офицер батальона МВД «Север» Заур Дадаев, а также Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев и братья Анзор и Шагит Губашевы.

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