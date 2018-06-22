Молодые россияне забыли дату начала Великой Отечественной войны

Точную дату начала Великой Отечественной войны могут назвать 83 процента взрослых россиян в возрасте 45-59 лет и 40 процентов 18-24-летних. Об этом говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в преддверии Дня памяти и скорби.

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По данным исследования, точную дату начала войны назвали две трети опрошенных россиян (69 процентов). Вспомнить рассказы близких о войне смогли 35 процентов, а 55 процентов признались, что не в курсе подробностей того, как воевали их родственники.

Однако социологи отметили, что в последние годы внимание россиян к теме Великой Отечественной войны возросло. Почти половина опрошенных (45 процентов) сообщили о встречах с ветеранами (в 2014 году — 35 процентов), более половины (61 процент) рассказали о посещениях мест боевой славы и военных музеев (против 30 процентов в 2014 году), а на захоронениях погибших бывает 51 процент (против 28 процентов два года назад).

Исследователи пришли к выводу, что 22 июня «около половины наших сограждан так или иначе вспоминают о подвиге народа и жертвах войны»: в этот день 18 процентов россиян поминают погибших родственников и ходят на кладбище, а 16 процентов участвуют в митингах, возлагают цветы к мемориалам и посещают памятные места.

В опросе, который проводился с 18 по 19 июня 2018 года, приняли участие 2000 россиян в возрасте от 18 лет. Социологический опрос проводился по телефону.

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