Россиянка стала майором полиции в 100 лет

В Тюмени ветерану Великой Отечественной войны и Госавтоинспекции к 100-летнему юбилею присвоили звание майора. Об этом во вторник, 22 мая, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Как говорится в сообщении, именинницу Елену Ковязину поздравляли с музыкой: во дворе ее дома выступал дуэт «Полицейская академия» и барабанщики Тюменского президентского кадетского училища. После этого глава областного УМВД Юрий Алтынов вручил ей наградные погоны майора полиции.

Во время войны Ковязина была фронтовой медсестрой, а после устроилась в оперативный отдел УВД, где проработала десять лет. Затем до самой пенсии женщина трудилась в Госавтоинспекции на должности делопроизводителя.

В апреле сообщалось, что в США ветеран Второй мировой войны получил диплом университета в возрасте 96 лет. Долгожитель стал самым пожилым выпускником университета Толедо за всю его историю. Свой выпускной он отметил в доме престарелых, пригласив на праздник более 100 человек и закупив десятки бутылок спиртного.

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