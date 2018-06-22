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Найден способ избежать особо опасного рака

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Исследователи из Висконсинского университета в Мадисоне обнаружили белок Munc13-4, который помогает раковым клеткам выделять экзосомы, стимулирующие рост злокачественной опухоли. Результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Cell Biology, помогут разработать новые методы лечения онкологических заболеваний и предотвратить развитие метастаз. Об этом сообщается в пресс-релизе MedicalXpress.

Экзосомы представляют собой микроскопические пузырьки, состоящие из липидной мембраны и содержащихся в ней молекул белков и РНК. Показано, что в экзосомах, выделяемых раковыми клетками, имеются вещества, стимулирующие рост опухоли. Например, пузырьки могут транспортировать онкогены в соседние клетки, усиливая пролиферацию последних, или белки (например, MT1-MMP,), которые делают ткани, окружающие опухоль, уязвимыми к проникновению в них злокачественных клеток. Кроме того, в экзосомах могут содержаться сигнальные факторы, подавляющие активацию иммунной системы.

Ученые выяснили, что кальций, который в избытке находится в агрессивных новообразованиях, стимулирует секрецию экзосом из клеток агрессивной формы рака молочной железы. Это обусловлено деятельностью связывающего кальций белка, называемого Munc13-4. Он и другой белок — Rab11 — участвуют в формировании мультивезикулярных телец, которые содержат экзосомы. Подавление активности этого соединение или замена кодирующего его гена дефектной копией делает клетку неспособной связывать кальций. Это, как показали исследователи, предотвращает секрецию везикул, способствующих образованию метастаз, в ответ на кальций.

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