Сирийцы постреляли по боевикам из российских Т-90

Сирийская Арабская Армия (САА) ведет наступление на боевиков в районе Ладжат в провинции Дараа. В боях элитное формирование САА «Силы Тигра», специализирующееся на наступательных операциях, применяет российские танки Т-90А. Видео стрельбы по позициями террористов опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Ранее правительственные силы Сирии использовали танки Т-90 в боях в провинции Алеппо, пик которых пришелся на конец 2015 года. Около 15 таких машин были получены от России в качестве военной поддержки.

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