Эрдоган похвалил себя и Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя и президента России Владимира Путина самыми опытными политиками в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Генассамблее ООН есть два наиболее опытных политика – других не припомню, возможно, они есть – один я, а другой – Путин», — отметил турецкий лидер. По его словам, у России с Турцией хорошие отношения, что проявилось при проведении Анкарой операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии, а также переговорах по сирийскому урегулированию в Астане и Сочи.

В апреле 2018 года Путин и Эрдоган обсудили ракетные удары США и их союзников по Сирии. По словам Путина, действия группы западных стран грубо нарушают Устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права. Стороны решили активизировать сотрудничество для урегулирования ситуации в Сирии.

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