На Украине раскрыли заказанный «страной-агрессором» теракт

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о предотвращении подрыва в Харькове памятника, установленного в честь Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (запрещена в России). Об этом сообщается на сайте СБУ.

Утверждается, что теракт был заказан «спецслужбами страны-агрессора». По данным контрразведчиков, женщина собиралась уничтожить монумент при помощи 75-граммовой тротиловой шашки, отмечает «Московский комсомолец».

На сайте также появилось видео с фрагментами допроса активистки, которую в СБУ называют «участницей пророссийской организации». Отмечается, что женщина «позиционирует себя бойцом военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления"».

В СБУ считают, что представители этой группы «ориентированы на подрывы национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их руководство», а также на проведение разведдеятельности и распространение среди жителей Харькова «материалов антиукраинского, сепаратистского и экстремистского содержания».

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