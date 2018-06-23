Начальник полиции в Татарстане покончил с собой

В городе Бугульма, расположенном в Татарстане, совершил суицид начальник отдела транспортной полиции. Об этом сообщает интернет-портал ProKazan.ru со ссылкой на собственный источник.

Как рассказал собеседник издания, тело полицейского (имя его не называется) было обнаружено 22 июня. Около него лежал табельный пистолет.

Официально эта информация пока не подтверждена.

Следственный комитет проводит расследование произошедшего. Отмечается, что полицейский недавно занял свою должность. В Бугульму его перевели из Казани.

14 июня этого года бывший прокурор Центрального района Сочи Анатолий Миненко был найден мертвым в своем доме. Скорее всего, 54-летний мужчина совершил суицид. «Жена зашла в комнату, когда он уже не дышал. Женщина вызвала полицию, скорую. Но медики только констатировали смерть», — сообщил источник в правоохранительных органах.

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