Бывший районный прокурор Сочи натерпелся от проверяющих и умер

Бывший прокурор Центрального района Сочи Анатолий Миненко 14 июня был найден мертвым в своем доме. Об этом во вторник, 19 июня, сообщает издание «Новая Кубань».

Скорее всего, 54-летний мужчина совершил суицид. «Жена зашла в комнату, когда он уже не дышал. Женщина вызвала полицию, скорую. Но медики только констатировали смерть», — сообщил источник в правоохранительных органах.

На официальном сайте прокуратуры Краснодарского края появились соболезнования родным и близким Анатолия Миненко. Как говорится в официальном сообщении, мужчина трудился в надзорных органах более 10 лет.

«На всех участках работы он профессионально выполнял свой служебный долг, на пенсию за выслугу лет вышел в январе 2010 года. Коллектив и ветераны прокуратуры выражают глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Ивановича», — говорится в сообщении.

Между тем, как рассказал «Ленте.ру» источник, знакомый с ситуацией, незадолго до смерти Миненко был расстроен неприятностями, связанными с его работой.

«К нему были серьезные претензии от проверяющих в то время, когда он занимал свой пост. В период его работы было обнаружено много незаконных сделок с землей. Он ушел на пенсию в 2010 году», — сказал собеседник редакции.

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