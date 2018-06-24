Объявлены первые результаты выборов президента Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на выборах главы государства, сообщает Reuters.

После подсчета почти 20 процентов бюллетеней он набирает около 60 процентов голосов. Вслед за Эрдоганом идет кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже: у него, как передает Анатолийское агентство, чуть более 27 процентов.

На парламентских выборах лидирует правящая Партия справедливости и развития, набирающая более 54 процентов голосов по итогам обработки 12 процентов бюллетеней. Народно-республиканская партия пока набирает не более 14 процентов.

24 июня в Турции прошли досрочные парламентские и президентские выборы. Это первые выборы в Турции после конституционного референдума, по итогам которого парламентская форма правления в стране была заменена на президентскую. Реформа, в частности, предполагает отмену должности премьер-министра и увеличение числа депутатов парламента.

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