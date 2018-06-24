Эрдоган объявил о своей победе на президентских выборах в Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе на президентских выборах в стране. Оппозиция призывает дождаться окончательного подсчета голосов, передает Reuters.

«Люди предоставили мне право исполнять обязанности главы государства. Надеюсь, никто не попытается бросить тень на результат выборов и ссылаться на демократию, чтобы скрыть собственный провал», — сказал Эрдоган.

По данным на 0:40 мск, Эрдоган набирает 52,5 процента голосов, отмечает агентство «Анадолу». Его ближайший соперник — Мухаррем Индже — идет с результатом 30,7 процента. Подсчитано 98,2 процента голосов.

Среди политических организаций на выборах лидирует Партия справедливости и развития. На данный момент она получила 42,4 процента голосов.

24 июня в Турции прошли досрочные парламентские и президентские выборы. Это первые выборы в Турции после конституционного референдума, по итогам которого парламентская форма правления в стране была заменена на президентскую. Реформа, в частности, предполагает отмену должности премьер-министра и увеличение числа депутатов парламента.

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