Эрдоган захотел базу в Антарктике

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует создать научную базу в Антарктике. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

По его словам, этот проект планируется осуществить к 2019 году. Эрдоган отметил, что с помощью этой научной базы Турция попадет в число стран, у которых есть полярные станции в Антарктике.

Материалы по теме Азиатский Север Что нужно новым игрокам в Арктике

При этом каких-либо других подробностей турецкий лидер не озвучил.

Еще в апреле о создании турецкой научной базы в Антарктике говорил министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озлю. По его словам, в этом проекте должны принимать участие МВД Турции, а также Стамбульский технический университет.

Турция является одних из государств — участниц Договора об Антарктике, подписанного в Вашингтоне в 1959 году. Согласно договоренности, в Антарктике разрешается лишь научная деятельность. В настоящее время участниками этого соглашения считаются свыше 50 стран, включая Россию, США, Китай, Японию, Новую Зеландию, европейские страны. В Антарктике работают около 90 постоянных и сезонных полярных станций более чем 20 стран мира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!