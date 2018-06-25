Уехавшие от Эрдогана турки полюбили его больше сограждан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выборах получил в европейских странах более высокую поддержку соотечественников, чем на родине. Как пишет Deutsche Welle, за него проголосовали почти две трети проживающих в Германии турок. Сторонники Эрдогана после его победы массово вышли на улицы городов, размахивали флагами и скандировали лозунги.

Hürriyet Daily News отмечает, что свои голоса за действующего президента также отдали 70 процентов пришедших на участки в Австрии и Бельгии. В целом же голосовали около 45 процентов живущих за границей граждан Турции.

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Эрдоган одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Турции 24 июня. Он в общей сложности заручился поддержкой 52,6 процента избирателей. Его ближайший конкурент от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже получил 30,7 процента голосов.

Одновременно с президентскими проходили парламентские выборы. На них первое место с 53,7 процента занял Народный блок, состоящий из возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения. В то же время в Германии одна лишь ПСР получила более 56 процентов против 42,6 в Турции.

После переизбрания Эрдоган пообещал исправить ошибки, допущенные ПСР.

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