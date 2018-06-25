ЦИК объявил о победе Эрдогана на президентских выборах в Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган набирает большинство голосов избирателей на президентских выборах. Подсчитано уже 99 процентов бюллетеней, и оставшаяся часть не сможет повлиять на итоги. Об этом заявил председатель Высшей избирательной комиссии страны Сади Гювен, передает в воскресенье, 26 июня, агентство «Анадолу».

За Эрдогана проголосовали 52,55 процентов граждан Турции.

Глава турецкого ЦИК также рассказал о предварительных результатах выборов в парламент. Он отметил, что 10-процентный барьер преодолели шесть партий.

«Данные протоколов, поступающих в базу данных Высшей избирательной комиссии, незамедлительно передаются представителям политических партий», — отметил Гювен.

Он подчеркнул, что с 2014 года не фиксировалось ни одного обвинения в подтасовке результатов избирательных протоколов.

24 июня в Турции прошли досрочные парламентские и президентские выборы. Это первые выборы в Турции после конституционного референдума, по итогам которого парламентская форма правления в стране была заменена на президентскую. Реформа, в частности, предполагает отмену должности премьер-министра и увеличение числа депутатов парламента.

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