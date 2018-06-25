Назван улучшающий вкус еды в самолетах ингредиент

Шеф-повар лондонского ресторана Джейсон Атертон, который часто летает на самолетах, дал путешественникам совет, как можно улучшить подаваемую бортпроводниками еду. Об этом сообщает Mirror.

Мужчина поделился, что он почти никогда не питается в авиалайнерах, однако если перелет длится слишком долго, он просто берет с собой острый перечный соус и добавляет его в пищу. По его словам, несколько капель соуса значительно улучшают вкус еды.

«Если честно, этот маленький секрет открыл мне мой приятель Джуд Лоу, и теперь я всегда беру с собой баночку острого соуса в самолет», — рассказал Атертон.

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В августе 2017 года британская бюджетная авиакомпания Monarch Airlines представила специальную еду для пассажиров, которая должна помочь им успокоиться и снизить страх перед перелетами. Меню было разработано при участии профессора психологии Оксфордского университета Чарльза Спенса (Charles Spence). Пассажирам Monarch Airlines предлагают специальное мороженое с добавлением лекарственного растения эхинацея пурпурная и лакрицы.

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