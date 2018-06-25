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Сотни пухлых китаянок заслужили бесплатные развлечения

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Владельцы парка развлечений Tang Paradise в китайском городе Сиань предложили женщинам весом более 61,8 килограмма бесплатный вход. Об этом сообщает BBC News.

Tang Paradise — обширный тематический парк с традиционной архитектурой династии Тан. Конкурс основывается на весе знаменитой танской наложницы Ян Юйхуань, известной как одна из четырех красавиц древнего Китая. Издание отмечает, что в то время стандарты красоты подразумевали, что привлекательная женщина должна быть немного пухлой.

Перед парком организаторы соорудили огромные весы, девушки должны были разместиться на большой чаше. Акция проводилась с 15 по 19 июня, и каждый день были доступны только 618 бесплатных билетов.

В результате у входа собирались длинные очереди. «Никогда не думала, что мой лишний вес станет моим преимуществом», — отметила одна из посетительниц, которая смогла заполучить бесплатный билет.

Видео, на котором запечатлен процесс взвешивания, посмотрели более пяти миллионов пользователей. В комментариях люди рассуждают об этичности подобных акций. Некоторые возмутились тем, что в конкурсе внимание акцентировалось только на лишнем весе женщин, а не мужчин.

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