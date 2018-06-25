«Страна хламидиоза» в рекламе презервативов возмутила норвежцев

Жителей Норвегии возмутило провокационное объявление для туристов, размещенное в некоторых точках центрального вокзала Осло. Об этом сообщает The Local со ссылкой на местное издание Dagbladet.

Реклама презервативов была создана сотрудниками супермаркета 7-eleven. На плакате сообщалось: «Добро пожаловать в Норвегию! Страну хламидий» — авторы явно намекали на распространение венерических заболеваний в стране. Кроме того, дизайнеры изобразили молодую норвежскую пару в традиционных костюмах бюнадах, стоящую на фоне заснеженных гор и фьордов.

Совет по туризму Норвегии VisitNorway признал рекламу неподобающей. По мнению членов комитета, подобные заявления представляют норвежцев в непристойном свете. «Это плохая реклама для Норвегии, и такое изображение Норвегии и норвежцев — катастрофа», — заявил начальник отдела маркетинга VisitNorway Штейн Ове Роллан (Stein Ove Rolland).

Тем не менее некоторым жителям Норвегии объявление о «стране хламидий» пришлось по душе. Помощник менеджера по вопросам сексуального здоровья общественной организации Sex og samfunn («Секс и общество») Торе Холте Фоллстад (Tore Holte Follestad) похвалил провокационный плакат. Мужчина заявил, что органы здравоохранения Норвегии должны сами проводить подобные кампании, так как такая реклама «непредвзято передает важное сообщение».

«В 2016 году в Норвегии диагностировали более 26 тысяч случаев хламидиоза, и норвежцы плохо разбираются в использовании презервативов. Последствия могут вызвать дискомфорт, раздражение и в худших случаях снизить рождаемость», — отметил Фоллстад, добавив, что эта болезнь делает зараженного более восприимчивым к другим венерическим заболеваниями.

Пресс-секретарь супермаркета 7-eleven Теа Кьендли (Thea Kjendlie) рассказала, что авторы рекламы не хотели никого обидеть. Вместо этого сотрудники магазина пытались создать вовлеченность и рассказать туристам о важной проблеме. Кьендли также отметила, что компания получила самые разные отзывы об объявлении.

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