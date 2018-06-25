В песне This Is America Дональда Гловера нашли плагиат

Американского рэпера Дональда Гловера, выступающего под псевдонимом Childish Gambino, обвинили в воровстве песни неизвестного хип-хоп-исполнителя, написанной в 2016 году. Об этом журналист Тайлер Конуэй сообщил в Twitter.

Конуэй опубликовал видеоряд клипа на композицию Гловера This Is America с треком American Pharaoh исполнителя Джейза Харли (Jase Harley). Он подчеркнул, что выложенная на YouTube песня American Pharaoh имеет лишь 4 тысячи просмотров (на момент написания заметки количество просмотров увеличилось в 60 раз).

Ролик Конуэя стал вирусным и собрал 171 тысячу просмотров. В комментариях к посту интернет-пользователи подтвердили, что стиль читки, бит и сэмплы похожи друг на друга.

Джейз Харли прокомментировал поднявшуюся шумиху в Instagram. Он отметил, что тоже считает, что его трек имеет много общего с песней Гловера, однако он рад тому, что смог повлиять на известного артиста, и попросил не забывать о послании, которое есть в обеих песнях.

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