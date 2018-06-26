Бразильский игрок перетренировался и оказался на грани вылета с ЧМ

Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста оказался на грани пропуска оставшихся матчей чемпионата мира из-за травмы. Об этом сообщает SportBible со ссылкой на бразильский телеканал Globo.

По информации источника, игрок пропустит две или три недели. По словам врача сборной, Коста почувствовал боль в бедре в конце матча группового этапа с Коста-Рикой (2:0). Он также отметил, что повреждение не носит серьезный характер, однако футболист все равно был вынужден остаться на базе бразильской команды в Сочи и не полетел на матч с Сербией.

При этом жена полузащитника обвинила наставника сборной Бразилии Тите в том, что он проводит слишком интенсивные тренировки. «Он [Коста] сказал мне, что почувствовал боль после занятия, отметив, что в "Ювентусе" они проходят проще», — сказала она.

Коста не выходил на поле в матче первого тура со Швейцарией, который завершился со счетом 1:1. Свой первый матч он сыграл с Коста-Рикой, выйдя на замену.

Матч с сербами пройдет 27 июня. Бразильцы пока не обеспечили себе место в плей-офф, однако идут первыми в группе Е. Чемпионат мира продлится до 15 июля. Турнир проходит в 11 городах России.

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