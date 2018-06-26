Путин отреагировал на жалобы о дорогих полетах на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил организовать проверку стоимости авиатоплива и авиабилетов, сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

«Федеральной антимонопольной службе организовать мониторинг цен на авиационное топливо и авиабилеты в целях недопущения их необоснованного роста», — говорится в документе.

Поручения даны по итогам прямой линии, которая прошла 7 июня. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 августа.

Во время прямой линии жители Дальнего Востока пожаловались на резкий рост стоимости перелета из Москвы во Владивосток. «Я люблю свой регион и хотела бы связать с ним свое будущее, но пока не вижу для этого возможности. Мы, люди Дальнего Востока, не чувствуем себя частью России. А мы хотим путешествовать по нашей стране, ездить к родственникам, отдыхать на курортах Крыма и Краснодарского края, но мы не можем из-за безумно высокой стоимости билетов», — сказала волонтер Ольга Никитина, которая переехала в Москву из Приморского края.

В начале июня Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в правительство с просьбой принять меры против роста цен на топливо.

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