Жители Дальнего Востока пожаловались Путину на изоляцию от России

Жители Дальнего Востока пожаловались, что не чувствуют себя частью России. Об этом на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным рассказали волонтеры, принимавшие вопросы граждан. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Я люблю свой регион и хотела бы связать с ним свое будущее, но пока не вижу для этого возможности. Мы, люди Дальнего Востока, не чувствуем себя частью России. А мы хотим путешествовать по нашей стране, ездить к родственникам, отдыхать на курортах Крыма и Краснодарского края, но мы не можем из-за безумно высокой стоимости билетов», — сказала волонтер Ольга Никитина, которая переехала в Москву из Приморского края.

Другой важной проблемой региона жители считают острую нехватку рабочих мест. «Пример — Петр Литвинцев из Комсомольска на Амуре, сокращенный инженер самолетостроения, которому приходится красить крыши домов. Это к вопросу о том, куда утекают наши специалисты», — рассказала Александра Немировская, представляющая волонтеров Москвы и фонд «Подари жизнь».

Наконец, значительная часть обращений по Дальнему Востоку оказалась связана с дальневосточным гектаром. «Участки выделяются очень далеко, так далеко, что к ним даже невозможно добраться. Люди пишут, что это все потому, что хорошие участки разобрали чиновники (...). Есть комичные случаи. Ольге Антонюк из Владивостока дали полгектара и сказали, что больше земли нет», — сообщил Анатолий Парфенов, доброволец Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Президент России отметил, что работа по снижению цен на билеты уже идет, в частности, за счет недавнего обнуления НДС. Комментируя проблемы на рынке труда, Путин признал, что они существуют, но подчеркнул, что правительство поддерживает высокотехнологичные отрасли. «Если раньше на Дальнем Востоке занимались только боевым самолетостроением, то теперь мы развиваем и гражданские компетенции. Скажем, Суперджет 100 (лайнер SSJ 100 концерна Сухой — прим. «Ленты.ру»)», — сказал президент.

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