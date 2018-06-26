Аргентина вырвала путевку в плей-офф чемпионата мира

Сборные Хорватии и Аргентины вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч между Аргентиной и Нигерией завершился со счетом 2:1 в пользу аргентинцев. Счет на 14-й минуте встречи открыл нападающий Аргентины Лионель Месси. Этот гол для него стал первым на ЧМ-2018. На 51-й минуте в ворота Аргентины был назначен пенальти, который реализовал полузащитник нигерийцев Виктор Мозес. На 87-й минуте защитник Маркос Рохо вновь вывел Аргентину вперед.

В параллельной встрече хорваты обыграли исландцев со счетом 2:1. Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель вывел команду вперед на 53-й минуте. На 76-й минуте сборная Исландии сравняла счет: полузащитник Гильфи Сигурдссон реализовал пенальти. На 90-й минуте хорваты вновь вышли вперед благодаря голу хавбека Ивана Перишича.

Таким образом, сборная Хорватии набрала 9 очков в группе D, у Аргентины— 4, у Нигерии— 3, у Исландии— 1. В плей-офф сборная Хорватии сыграет с датчанами, Аргентина с французами.

Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

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