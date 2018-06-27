Российской экономике предсказали сложное будущее

Новые данные Росстата об экономическом росте в России, скорее, запутывают аналитиков и инвесторов, чем помогают им, пишет Bloomberg. Пересмотренные результаты слишком сильно отличаются от старых в лучшую сторону.

«Благодаря тому, что Росстат в этом месяце пересмотрел свои статистические данные, промышленное производство в одночасье превратилось из отстающего звена восстанавливающейся российской экономики в одно из ее светлых пятен», — пишет агентство.

Главная сложность для аналитиков связана с невозможностью «прощупать пульс экономики», на которую влияет слишком много факторов: санкции, цены на нефть, налоговая реформа.

Инвестиционный менеджер управляющей компании «Апрель Капитал» Олег Попов, которого цитирует Bloomberg, считает, что пересмотр был произведен с целью улучшить результаты российской экономики. «Но если посмотреть, на сколько они все поменяли… На Западе такие изменения вызвали бы шок», — отметил Попов.

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Опрошенные агентством представители инвестбанка JP Morgan Chase и «ВТБ Капитал» указывают, что новые данные в большей степени соответствуют другим индикаторам рынка. «Известная поговорка о том, что Россия — страна с непредсказуемым прошлым, находит свое подтверждение в статистических данных», — говорится в публикации.

18 июня Росстат опубликовал пересмотренные данные о промышленном производстве в 2017 году. Согласно им, рост этого показателя составил 2,1 процента вместо прежнего 1 процента. Также были пересмотрены данные за I квартал 2018 года — 2,8 процента роста вместо 1,9 процента. Причина пересмотра заключается в том, что были учтены актуальные данные, предоставленные самими компаниями.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов рассказал, что экономический рост в 2018-м в годовом выражении составляет 2,1 процента. По итогам года рост реальных зарплат россиян составит 6,3 процента.

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