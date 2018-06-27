Россиянам пообещали рост зарплат

Рост реальных зарплат россиян в 2018 году составит 6,3 процента, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Его цитирует ТАСС.

«Мы видим, что снижается инфляция по сравнению с плановыми значениями. Мы планировали четыре процента, в проекте поправок, в прогнозе учитываем 2,8 процента, рост экономики в текущем году — 2,1 процента, растет большими темпами, помимо промышленного производства, растут и доходы населения. Только рост реальных зарплат в текущем году мы оцениваем в размере 6,3 процента», — сказал Силуанов.

С начала года, по его словам, реальные зарплаты россиян выросли на девять процентов.

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Ранее 27 июня Силуанов рассказал, что индексации пенсий работающих россиян в рамках будущей реформы не будет, поскольку правительство считает ее нецелесообразной.

26 июня первый вице-премьер пообещал, что средняя пенсия к 2024 году составит 20 тысяч рублей. При этом ее можно будет увеличить за счет индивидуального пенсионного капитала, который будет формироваться отдельно по желанию каждого гражданина.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о поэтапном повышении пенсионного возраста. К 2034 году он будет составлять 65 лет у мужчин и 63 года у женщин. Позднее он объяснил это тем, что власти стараются учитывать интересы всех участников процесса: работников, работодателей и государства.

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