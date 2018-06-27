Грузовик протаранил голландскую редакцию и попал на видео

Появилось видео с места атаки грузовиком здания редакции голландского таблоида De Telegraaf. Об этом сообщает Daily Mail.

Фургон протаранил фасад офиса De Telegraaf в четыре часа утра во вторник, 26 июня. Он врезался в фасад здания, однако проехать внутрь ему не удалось из-за прочного стекла, которое использовалось при проектировке здания. Водитель успел скрыться на заранее приготовленной темной Audi с места происшествия до того, как грузовик загорелся.

Полиция заявила, что никто не пострадал при нападении, и огонь быстро удалось взять под контроль, поскольку утром здание было почти пустым. Кадры показывают оперативную работу пожарной бригады. Когда загоревшийся грузовик был потушен, стал заметен его обугленный корпус и поврежденный фасад здания.

Премьер-министр Марк Рутте назвал происшетсвие «пощечиной для свободной прессы и голландской демократии». Редактор газеты Пол Янссен уже заявил, что пока не знает, с чем связано нападение, но заверил, что «редакцию не запугать».

18 июня стало известно, что водитель микроавтобуса совершил наезд на четырех пешеходов рядом с местом проведения музыкального фестиваля Pink Pop в Нидерландах. В результате аварии погиб 35-летний мужчина. Еще трое пострадавших — двое мужчин и женщина — доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Впоследствии 34-летний мужчина добровольно сдался полиции.

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