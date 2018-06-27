Тайные исчезновения людей напугали собак

Пользователи сети запустили флешмоб, в рамках которого они решили вызвать недоумение у своих собак. Видеозаписи публикуются в Twitter под хештегом #WhatTheFluffChallenge.

Чтобы стать участником флешмоба, нужно встать около дверного проема с простыней или одеялом и подкинуть его перед питомцем. Пока оно будет падать, человек должен быстро выбежать из комнаты.

Большинство собак не понимают, куда пропадает их хозяин. Они начинают искать его в помещении. Иногда создается ощущение, что животные сильно расстраиваются, когда не могут найти человека.

Некоторые собаки вообще не обращали внимание на старание их хозяев, что порой вызывало смешанные чувства у последних. «Я принял участие в #WhatTheFluffChallenge и понял, что моя собака ненавидит меня», — написал один из раздосадованных пользователей.

На кошках подобный фокус работает примерно так же, как и на собаках.

В начале июня свой флешмоб устроили бородатые мужчины, которые фотографировали себя снизу. На получившихся снимках создавалась иллюзия, будто у героя отсуствует лицо.

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