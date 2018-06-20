В сети унизили «самых успешных людей» на свете

В сети набирает популярность мем «Самый успешный человек» после того, как один из пользователей в Twitter в девяти пунктах охарактеризовал людей, добившихся больших успехов.

В твите говорилось следующее:

«Самые успешные люди, которых я встречал:

1. Постоянно читают

2. Ежедневно тренируются

3. Обладают врожденным любопытством

4. Имейте лазерный фокус

5. Верят в себя

6. Создают невероятные команды

7. Признаются, что они очень мало знают

8. Постоянно работают над улучшением

9. Стремятся в совершенству во всем, что они делают»

Заметившие текст пользователи сочли подход его автора слишком серьезным и придумали собственные мерила успеха. В результате Twitter стартовал небольшой пародийный флешмоб. Микроблогер Элизабет М. предложила свои критерии:

Самые успешные люди, которых я когда-либо встречала:

1. принимают пищу три раза в день

2. просыпаются в четыре часа ночи, ВСЕГДА ГОТОВЫ ГУЛЯТЬ

3. очень требовательны к своему времени

4. спят в течение дня

5. очень ласковые и любящие

6. Кошки

7. Я говорю о моих кошках

Другой классификации придерживается Келли Кейтс (Kelly Cates). Она считает, что самые успешные люди пьют виски, водку, пиво и другие напитки, поют песни, «которые напоминают им о хороших временах», поют песни, «которые напоминают им о лучших временах», валятся с ног, но «готовы повторить».

Некоторые называют по-настоящему успешными тех, кто имеет обеспеченных родителей, богат и работает в смежной отрасли, но под другой фамилией, что позволяет остальным думать, будто он «выходец с низов».

По еще одному предположению, все самые успешные люди родились между 1945 и 1960 годами, они белые, получили бесплатное высшее образование, всегда могли рассчитывать на щедрую пенсию и медицинское обслуживание, имеют в собственности дома, которые стоят в 10 раз больше по сравнению в временами, когда они их приобретали.

По другой версии самым успешным может считаться человек, который покаялся, раздал все бедным, уподобился ребенку, всем сердцем полюбил бога, ближних и своих врагов, посвятил себя служению другим и нес свой крест.

Часть пользователей предположили, что высшей точкой успеха можно считать не накопление богатств, а наоборот — умение быть самодостаточным при отсутствии каких-либо благ. Самым успешным можно назвать человека, который посмотрел на кокос, взглянул на дерево, с которого тот упал, использовал по максимуму каждую часть кокоса, научился плести сети из волокон, а листья использовал для разжигания костра и приготовили мясо.

«Я архивариус. Самые успешные люди, которых я встречал, все мертвы»

Юзеры предложили сотни собственных вариантов, которые расшарили тысячи других пользователей. Первоначальный твит от 10 июня собрал 40 тысяч лайков и 12 тысяч ретвитов.

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