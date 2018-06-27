Названы богатейшие семьи мира

Потомки основателя сети супермаркетов Walmart Сэма Уолтона владеют капиталом в 151,5 миллиарда долларов, что является крупнейшим состоянием для представителей одной семьи, подсчитал Bloomberg. Суммарные активы 25 богатейших кланов современности составляют 1,1 триллиона долларов.

Положение Уолтонов не изменилось даже после спада в начале года, когда акции ретейлера упали на 14 процентов за несколько дней на фоне слабой отчетности. Состояние семьи сократилось на 18 миллиардов долларов.

На втором месте братья Дэвид и Чарльз Кохи — основатели и совладельцы нефтехимической корпорации Koch Industies. Вместе им принадлежат 98,7 миллиарда долларов. В начале июня 78-летний Дэвид Кох объявил о своем уходе из совета директоров компании из-за проблем со здоровьем.

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Третье место заняли потомки Фрэнка Марса — основателя компании Mars, производящей одноименные шоколадные батончики и другие продукты. Их собственность оценивается в 89,7 миллиарда долларов.

Также в десятку вошли три бельгийские семьи, владеющие пивоваренной компанией Anheuser-Busch InBev, наследники основателя модного бренда Hermes Тьерри Эрмеса, владельцы Chanel братья Ален и Джерард Вертхаймеры, индийские владельцы промышленной группы Reliance Industries, семья Квандт, которой принадлежит BMW, семейство Каргилл, владеющее корпорацией Cargill Inc. и немецкие хозяева фармацевтической компании Boehringer Ingelheim.

«Источник этих богатств разнообразен, а их масштаб поражает — больше, чем рыночная капитализация Apple, все депозиты Citigroup или ВВП Индонезии», — пишут авторы рейтинга.

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