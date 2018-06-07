Путин оценил кошмары российских олигархов

Президент Владимир Путин оценил ситуацию с российскими миллиардерами и бизнесменами, которые пострадали из-за санкций Запада. В ходе прямой линии президент призвал российских бизнесменов возвращать капиталы на родину. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Я говорил уже несколько лет назад на одной из публичных встреч, звучало достаточно грубовато, но я предупреждал о том, что такое развитие событий, с которым мы сталкиваемся сегодня, возможно», — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос о кошмарах российских бизнесменов за рубежом на фоне санкций.

Президент вновь призвал вернуть выведенные из России капиталы на родину для развития российской экономики. Попытки стран Запада насолить российским предпринимателям Путин назвал ошибкой. Президент убежден, что подобные меры со стороны западных властей подрывают доверие к доллару.

Санкции против российских бизнесменов и миллиардеров были введены американской администрацией 6 апреля. Американские власти связали необходимость введения персональных санкций с близостью бизнесменов к российскому политическому истеблишменту. Великобритания же начала ужесточать свое отношение к россиянам с начала 2018 года, власти королевства проверяют источники доходов многих россиян, которые проживают в Великобритании из-за чего у некоторых уже возникли проблемы.

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