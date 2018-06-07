Путин оценил вероятность третьей мировой

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вероятность развязывания третьей мировой войны. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24» в четверг, 7 июня.

«Понимание того, что третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней. Это понимание должно нас сдерживать от крайних и чрезвычайно опасных действий на международной арене», — сказал глава государства.

Он также отметил, что после Второй мировой войны не было глобальных конфликтов, потому что между ведущими державами был установлен стратегический паритет. «Страх взаимного уничтожения всегда сдерживал державы от резких движений и заставлял уважать друг друга», — подчеркнул российский лидер.

Комментируя опасность масштабных боевых действий, президент процитировал физика-теоретика Альберта Эйнштейна: «Не знаю, каким способом будет вестись третья мировая, но знаю, что четвертая будет вестись палками и камнями».

7 июня Владимир Путин в 16-й раз отвечает на вопросы россиян в режиме реального времени. Однако эта прямая линия проходит в измененном формате: в студии нет зрителей, а на связи с президентом — губернаторы и члены правительства.