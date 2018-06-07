Путин заявил о движении России к «белому цвету»

Россия двигается в сторону «устойчивого белого цвета», заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» в четверг, 7 июня.

«Мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета. Но и в природе не бывает устойчивого белого цвета. Но в целом мы движемся в правильном направлении. Что дает основание так говорить? Мы вышли на траекторию устойчивого роста экономики», — сказал глава государства.

7 мая в ходе церемонии инаугурации Владимир Путин заявил, что считает смыслом своей жизни сделать все для благополучия России.

Позже в тот же день подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. Документ охватывает 12 направлений деятельности нового правительства. В указе ставятся такие задачи, как снижение уровня бедности, устойчивый демографический рост, повышение продолжительности жизни, рост доходов и улучшение жилищных условий россиян. По подсчетам властей, реализация всех поставленных задач потребует около 25 триллионов рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!